Эйро пообещал представить доказательства применения химоружия Дамаском

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Франция в ближайшие дни представит доказательства применения правительством Сирии химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Марка Эйро.

"У нас есть данные, которые позволят нам показать, что режим (Башара Асада — ред.) умышленно использовал химическое оружие", — заявил министр.

"Через несколько дней мы сможем представить доказательства того, что режим произвел эти удары", — добавил он.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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