Автобусы с беженцами из Идлиба прибыли в Алеппо и Латакию

ДАМАСК, 19 апр – РИА Новости. Автобусы с беженцами из провинции Идлиб, которых сирийское правительство "обменяло" на боевиков из провинции Дамаск, прибыли в Алеппо и Латакию, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения. В самом Алеппо ждут боевиков, вывезенных из провинции Дамаск, при этом некоторые из них отказались уезжать, отмечает телеканал.
Что касается боевиков, то, по данным телеканала, сейчас "ожидается прибытие в Алеппо в район Ар-Рамуса 11 автобусов с 500 боевиками и членами их семей из района Забадани (провинция Дамаск — ред)".
"До вывоза боевиков из района Забадани они подожгли свои штабы и взорвали оставшиеся боеприпасы, а некоторые боевики отказались покинуть район. Их статус будет урегулирован в соответствии с законодательством", — отметил телеканал. Пока нет информации, собираются ли эти боевики сложить оружие и вернуться к мирной жизни.
Телеканал отметил, что целью данной операции было освобождение заложников и окончание вооруженного противостояния в провинции Дамаск.
Город Забадани входил в договоренность "четырех городов". Согласно данной договоренности между сирийским руководством и рядом вооруженных группировок, сирийская армия обеспечила безопасный путь боевикам и членам их семей из Забадани и Мадаю (пригород Дамаска) в Идлиб в обмен на эвакуацию мирных граждан из шиитских поселений Фуа и Кефрая.
Шиитские поселения Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек.
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