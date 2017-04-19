Автобусы с беженцами из Идлиба прибыли в Алеппо и Латакию

ДАМАСК, 19 апр – РИА Новости. Автобусы с беженцами из провинции Идлиб, которых сирийское правительство "обменяло" на боевиков из провинции Дамаск, прибыли в Алеппо и Латакию, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения. В самом Алеппо ждут боевиков, вывезенных из провинции Дамаск, при этом некоторые из них отказались уезжать, отмечает телеканал.

"Утром на 45 автобусах из селений Кефрая и Фуа были вывезены сотни человек в район Ар-Рашидин на западе города Алеппо", — отметил телеканал. Кроме того, четыре автобуса с 250 жителями Кефрая и Фуа, которые ранее из провинции Идлиб были доставлены в район Джибрин провинции Алеппо, прибыли в Латакию, сообщил телеканал.

Что касается боевиков, то, по данным телеканала, сейчас "ожидается прибытие в Алеппо в район Ар-Рамуса 11 автобусов с 500 боевиками и членами их семей из района Забадани (провинция Дамаск — ред)".

"До вывоза боевиков из района Забадани они подожгли свои штабы и взорвали оставшиеся боеприпасы, а некоторые боевики отказались покинуть район. Их статус будет урегулирован в соответствии с законодательством", — отметил телеканал. Пока нет информации, собираются ли эти боевики сложить оружие и вернуться к мирной жизни.

Телеканал отметил, что целью данной операции было освобождение заложников и окончание вооруженного противостояния в провинции Дамаск.

Город Забадани входил в договоренность "четырех городов". Согласно данной договоренности между сирийским руководством и рядом вооруженных группировок, сирийская армия обеспечила безопасный путь боевикам и членам их семей из Забадани и Мадаю (пригород Дамаска) в Идлиб в обмен на эвакуацию мирных граждан из шиитских поселений Фуа и Кефрая.

При этом 15 апреля, в момент начала эвакуации беженцев из Фуа и Кефрая, террористы взорвали грузовой автомобиль около колонны их автобусов. В этот момент автобусы находились еще на территории, подконтрольной боевикам – до линии разграничения им оставалось буквально три километра. Погибли 126 человек, в основном женщины и дети. По свидетельствам очевидцев, сам террорист с места преступления бежал, оставив заминированную машину. В этот момент с машины раздавали воду и чипсы, поэтому к ней подбежало много голодных детей.

Шиитские поселения Фуа и Кефрая (провинция Идлиб) уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>