Сирийская армия отбила атаку "Джебхат ан-Нусры"* в провинции Хама

ДАМАСК, 19 апр – РИА Новости. Сирийская армия отразила атаку террористов "Джебхат ан-Нусры"* на рабочий городок электростанции Аз-Зара, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Хама армейские подразделения отразили атаку террористов "Джебхат ан-Нусры"* на жилые дома рабочего городка электростанции Аз-Зара. Армейские подразделения вступили в ожесточенный бой с террористами, проникшими в район электростанции из восточной части. Атака была отбита, десятки нападавших ликвидированы, оставшиеся в живых бежали", — сообщил телеканал.

* Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации

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