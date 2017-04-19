Сирийская армия взяла под контроль высоты и плотину у Пальмиры

ДАМАСК, 19 апр – РИА Новости. Сирийская армия при поддержке союзников взяла под контроль стратегически важные высоты и плотину Абу-Кулля у Пальмиры, вытеснив и уничтожив боевиков ИГ (запрещено в РФ – ред.), сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В провинции Хомс армейские подразделения установили контроль над рядом стратегически важных высот в районе Джабаль аль-Кетар вблизи города Пальмира", — сообщил телеканал. По его данным, высоты находятся в 25 километрах к северо-востоку от Пальмиры.

"В ходе боевых действий десятки террористов были уничтожены, разгромлена их военная техника", — отметил телеканал. По его данным, на освобожденных территориях саперы приступили к обезвреживанию мин и взрывных устройств, оставленных террористами.

Кроме того, ранее армейские подразделения установили полный контроль над плотиной Абу-Кулля вблизи Пальмиры, вытеснив оттуда террористов ИГ, сообщил телеканал.

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