Последняя группа боевиков покинула сирийский город Забадани под Дамаском

БЕЙРУТ, 19 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Город Забадани полностью перешел под контроль сирийской армии, последняя группа боевиков и члены их семей покинули населенный пункт и направились в сторону Идлиба, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Забадани освобождено от террористов. Последняя колонна с боевиками отправилась в сторону в Идлиба", — сказал собеседник агентства.

Город Забадани входил в договоренность "четырех городов". Согласно данной договоренности между сирийским руководством и рядом вооруженных группировок, сирийская армия обеспечила безопасный путь боевикам и членам их семей из Забадани и Мадаю (пригород Дамаска) в Идлиб в обмен на эвакуацию мирных граждан из шиитских поселений Фуа и Кефрая.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.

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