Эскалация конфликта в Сирии может разрушить эту страну, заявил Медведев

Отчет о работе правительства за 2016 год (26)

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Дальнейшая эскалация конфликта в Сирии может привести к разрушению сирийского государства и частичной победе террористов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая с отчетом в Госдуме РФ, глава кабмина отметил, что Россия не может повлиять на позицию партнеров, которые пытаются консолидировать внутри НАТО различные силы.

"Но очевидно, что дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации и частичной как минимум победе террористов", — сказал глава правительства.

"Вот это категорически не соответствует нашим планам. И естественно, наше правительство, Министерство иностранных дел под руководством президента работу на этом направлении продолжит", — подытожил Медведев.

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