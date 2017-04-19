Медведев призвал провести расследование инцидента в Идлибе

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нельзя вешать ярлыки и создавать дальнейшую основу для агрессивных действий в Сирии, нужно провести расследование по инциденту в Идлибе.

"Что там на самом деле было, склад ли химического оружия, или вообще всё это придумано и инспирировано, должна выяснить компетентная комиссия. Наша задача — сделать всё, чтобы эта комиссия провела расследование. Не вешать ярлыки сразу же на правительство Асада, и делать какие-то выводы, создавать основы для дальнейших агрессивных действий, а провести максимально тщательное расследование, именно на этом настаивает наша страна", — сказал Медведев.

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