Медведев: ударом по авиабазе в Сирии США развязали руки террористам ИГ*

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Ударом по авиабазе в Сирии США "развязали руки" террористам ИГ*, Вашингтон борется с политической властью в Сирии, а не с терроризмом, заявил в отчете в Госдуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что атака США на авиабазу в Сирии была проведана без санкций ООН, в нарушение норм международного права — "это акт военной агрессии".

"Что будет дальше — мы не знаем. Но я знаю абсолютно точно, кто выиграл от этого акта агрессии. Кто? ИГИЛ, или ДАИШ, потому что в этом случае им по сути развязали этими решениями руки", — заявил Медведев.

"Что мы видим? Первое действие, которое осуществила американская (новая) администрация на сирийском направлении, — это удар по правительственным войскам. То есть борьба развернута не с террористами, а с политической властью Сирии. Нравится она американцам или нет, но это политическая власть, причем легальная политическая власть. Поэтому все это мы будем учитывать", — добавил премьер.

* Террористическая организация, запрещенная в России.