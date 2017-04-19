Медведев назвал инцидент с химоружием в Идлибе спланированной провокацией

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал инцидент с химическим оружием в Идлибе большой и хорошо спланированной провокацией, которая принесла свои плоды, в том числе, и американской стороне, а также заявил, что атака США по Сирии не идет на пользу делу урегулирования.

"Все, что произошло в последнее время в Сирии, включая военную атаку США, абсолютно не идет на пользу урегулированию ситуации. Что там произошло в этой провинции Идлиб? Очевидно абсолютно, что это такая большая и хорошо продуманная провокация, которая принесла свои плоды, в том числе американской администрации. Что там на самом деле было, склад ли химического оружия или вообще все это придумано и инспирировано, должна выяснить компетентная комиссия. И наша задача — сделать все, чтобы эта комиссия провела расследование", — сказал Медведев, выступая с отчетом в Государственной думе РФ.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>