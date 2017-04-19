Лавров не видит альтернативы выполнению решений Совбеза ООН по Сирии

СУХУМ, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что нет альтернативы выполнению существующих решений Совета Безопасности ООН по Сирии.

Так он прокомментировал утверждения в СМИ о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе недавнего визита в Москву привозил детальный план Вашингтона по урегулированию ситуации в Сирии, предусматривающий, в том числе отставку сирийского лидера Башара Асада.

"Уже комментировали представители Кремля появившиеся сообщения о том, что Рекс Тиллерсон привозил некий фазированный план урегулирования сирийского кризиса. Мы Сирию, конечно, обсуждали, но для нас план существует, он уже давно одобрен не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке – Организацией Объединенных Наций, резолюцией Совета Безопасности ООН номер 2254, которая расписывает все аспекты процесса мирного урегулирования, причем на основе принципа, который гласит, что только сам сирийский народ будет решать вопрос о судьбе своей страны", — отметил Лавров на пресс-конференции в абхазской столице.

"Мы подробно обсуждали с Рексом Тиллерсонов сирийскую ситуацию, и я убежден, что у нас нет альтернативы тому, чтобы честно выполнять резолюцию 2254", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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