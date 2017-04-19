Лавров не видит альтернативы выполнению решений Совбеза ООН по Сирии

СУХУМ, 19 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что нет альтернативы выполнению существующих решений Совета Безопасности ООН по Сирии.
Так он прокомментировал утверждения в СМИ о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе недавнего визита в Москву привозил детальный план Вашингтона по урегулированию ситуации в Сирии, предусматривающий, в том числе отставку сирийского лидера Башара Асада.
"Мы подробно обсуждали с Рексом Тиллерсонов сирийскую ситуацию, и я убежден, что у нас нет альтернативы тому, чтобы честно выполнять резолюцию 2254", — добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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