Россия доставила в Тартус десять тонн гуманитарной помощи

ТАРТУС (Сирия), 19 апр — РИА Новости. Большая партия гуманитарных грузов в 10 тысяч тонн, в основном продукты питания, прибыла из России в сирийский порт Тартус, сообщает корреспондент с места событий. Продукты питания будут в первую очередь отправлены в деревни, освобожденные от боевиков, а также в лагеря беженцев.
"Это самая большая партия гуманитарных грузов, прибывших в Сирию морским путем. В основном это продукты питания – мука, сахар, консервы. При этом консервы поставляются с учетом традиций населения – это говядина, рыба", — отметил военный комендант порта Тартус Александр Яковлев.
"Наши военнослужащие всегда принимают посильное участие в любой помощи нуждающейся стране, в том числе в погрузочно-разгрузочной работе на кораблях, в местах выдачи гуманитарной помощи населению. Конечно, это ускоряет процесс работы, потому что чем быстрее мы разгрузим контейнер, тем быстрее он уйдет за новой партией помощи", — отметил комендант.
По его словам, "гуманитарная помощь приходит в Тартус высоким темпом".
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