Россия доставила в Тартус десять тонн гуманитарной помощи

ТАРТУС (Сирия), 19 апр — РИА Новости. Большая партия гуманитарных грузов в 10 тысяч тонн, в основном продукты питания, прибыла из России в сирийский порт Тартус, сообщает корреспондент с места событий. Продукты питания будут в первую очередь отправлены в деревни, освобожденные от боевиков, а также в лагеря беженцев.

"Это самая большая партия гуманитарных грузов, прибывших в Сирию морским путем. В основном это продукты питания – мука, сахар, консервы. При этом консервы поставляются с учетом традиций населения – это говядина, рыба", — отметил военный комендант порта Тартус Александр Яковлев.

Грузы доставлены на двух больших морских транспортных судах "Спарта-1" и "Спарта-2". По международным стандартам грузы прибыли в контейнерах, что способствует их сохранности и ускоряет разгрузку. Чтобы ускорить выгрузку груза, были привлечены российские военные. На разгрузку только "Спарты-2" ушло двое суток.

"Наши военнослужащие всегда принимают посильное участие в любой помощи нуждающейся стране, в том числе в погрузочно-разгрузочной работе на кораблях, в местах выдачи гуманитарной помощи населению. Конечно, это ускоряет процесс работы, потому что чем быстрее мы разгрузим контейнер, тем быстрее он уйдет за новой партией помощи", — отметил комендант.

По его словам, "гуманитарная помощь приходит в Тартус высоким темпом".

"Мы высоко ценим помощь России и благодарим Россию за то, что она помогает нам. Наши отношения с Россией появились не сегодня, а давно, еще со времени СССР, и это хорошо известно", — заявил журналистам мэр Тартуса Хайдар Мурхеж. Он отметил, что гуманитарная помощь "будет оперативно отправлена в самые нуждающиеся районы – в лагеря беженцев и те села, которые были недавно освобождены от террористов".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>