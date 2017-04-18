Совбез ООН осудил теракт в районе Рашидин в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Совет безопасности ООН решительно осуждают террористическую атаку, которая была совершена в сирийском районе Рашидин 15 апреля, говорится в совместном заявлении.

Ранее государственное сирийское ТВ сообщило, что в Алеппо в западном районе Рашидин рядом с автобусами, перевозившими эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая прогремел взрыв.

"Члены СБ ООН решительно осуждают жестокую террористическую атаку, которая была совершена 15 апреля в сирийском Рашидине и унесла жизни 126 человек, многие из которых — дети, а также в результате которой десятки человек были ранены. Члены СБ ООН выражают глубокие соболезнования семьям погибших, а также народу Сирии", — отмечается в распространенном во вторник сообщении.

Правительству Сирии удалось ранее заключить договор с боевиками, по которому жители окруженных поселений Фуа и Кефрая были эвакуированы. В пятницу автоколонна из 75 автобусов прибыла в Алеппо, перевезя около пяти тысяч жителей поселений.

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