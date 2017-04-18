Российская сторона в Сирии зафиксировала 14 нарушений за сутки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 13, Россия подтверждает один случай, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск (6), Хама (3), Латакия (3), Алеппо (1) и Деръа (1). Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений Единого Соглашения в провинциях Хама (5), Дамаск (3), Алеппо (2), Идлиб (2) и Деръа (1)", — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтвержден один случай нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 12 не подтверждаются.

Отмечается, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Уточняется, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.

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