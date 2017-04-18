Российская сторона в Сирии зафиксировала 14 нарушений за сутки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 14 нарушений режима прекращения огня, турецкие — 13, Россия подтверждает один случай, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
В ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства подтвержден один случай нарушения режима прекращения боевых действий, остальные 12 не подтверждаются.
Отмечается, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Уточняется, что количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.
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