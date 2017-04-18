МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Отряды так называемой сирийской вооруженной оппозиции, основу которых составляют исламисты, атаковали позиции курдов на севере Сирии, сообщило курдское агентство Firat.

По сообщению агентства, исламисты обстреляли курдские деревни в местности Шехба (Shehba) к западу от Алеппо из артиллерии и минометов. В ответ курдские ополченцы пошли в атаку, в столкновениях были ранены десять исламистов.

В августе 2016 года, чтобы не допустить взятия курдами под контроль всего севера Сирии и сирийско-турецкой границы, члены сирийской вооруженной оппозиции из числа арабов-суннитов при поддержке турецкой армии начали операцию "Щит Евфрата". Они взяли под контроль города Джараблус и Аль-Баб на севере Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

В конце марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция. В заявлении турецкого генштаба также говорится, что Турция будет продолжать свои усилия по защите нацбезопасности в Сирии. А 3 апреля о подготовке к новым операциям в Сирии заявил президент Турции.

В свою очередь, официальный Дамаск резко возражает против присутствия турецких войск на севере Сирии.

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