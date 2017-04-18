Минобороны: Шейхун живет своей жизнью, за антидотами никто не обращался

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В сирийском Хан-Шейхуне до сих пор не определена зона поражения якобы химическим оружием, за антидотами никто не обращается, город живёт своей жизнью, заявил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"До сих пор в Хан-Шейхуне не определена зона поражения якобы химическим оружием, откуда должны были быть эвакуированы местные жители. Город живет своей жизнью. Нет даже обращений с просьбой оказания помощи специфическими медикаментами, антидотами, дезактивантами не только населению, но и псевдоспасателям", — сказал Конашенков.

Кроме того, добавил он, "уже понятно, что как в Ираке и Ливии, никаких планов провести квалифицированное расследование в Шейхуне в Сирии у "комбинаторов" химатаки нет". Также, отметил Конашенков, "с каждым днем растет количество неангажированных экспертов, особенно в западных странах, задающихся этими же очевидными вопросами" — как представители "Белых касок" без противогазов и специальных костюмов смогли столько времени работать в зоне поражения.

"Все эти сомнения профессионалов умножают на ноль лаву обвинений западных политиков и дипломатов, сразу назначивших "виновного" без элементарной проверки данных соцсетей и проведения объективного расследования", — заявил Конашенков.

Ранее в МИД РФ заявляли, что давно уже дискредитировавшие себя "Белые каски" нельзя рассматривать в качестве источников данных относительно ситуации с предположительным применением химического оружия в Идлибе. А по словам президента Сирии Башара Асада, есть доказательства, что "Белые каски" являются членами "Аль-Каиды"*.

Кроме того, добавил он, "уже понятно, что как в Ираке и Ливии, никаких планов провести квалифицированное расследование в Шейхуне в Сирии у "комбинаторов" химатаки нет".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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