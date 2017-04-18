Более двух тысяч боевиков и членов их семей покинули Хомс

ДАМАСК, 18 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Группа из 2 тысяч 10 боевиков и членов их семей покинула квартал Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс в рамках процесса по примирению, сообщил РИА Новости источник в провинции Хомс.
Следующий этап запланирован на субботу.
Всего с момента вступления в силу договоренностей между сирийскими властями и вооруженными группировками в Хомсе Аль-Ваэр покинули более 8 тысяч человек, из них — около 2 тысяч боевиков.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.
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