В сирийской Табке курды ликвидировали двоих смертников ИГ*

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, ликвидированы два террориста-смертника ИГ*, сообщило курдское агентство Firat.

"Боевики ИГ* попытались атаковать позиции SDF в районе Александрия (пригород города Табка — ред.), после трех часов боя атака отбита", — сообщило агентство. В этом районе бойцы SDF обнаружили пятерых смертников ИГ со взрывчаткой, двое из них были ликвидированы на месте, троим удалось сбежать. Также SDF удалось уничтожить автомобиль со взрывчаткой, который приближался к их позициям. Два бойца SDF были ранены.

К востоку от Табки продолжается наступление SDF на Ракку. За сутки бойцы освободили от ИГ* три деревни и четыре хутора – Аль-Ригания и Кабаш к западу от Ракки и Аль-Мышерфа к югу от города, сообщило курдское агентство Hawar News. Бойцы SDF, наступая на Ракку с севера, продвинулись на 10 километров, отмечает агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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