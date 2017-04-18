Казахстан ожидает от стран-гарантов по Сирии данных по встрече в Тегеране

АСТАНА, 18 апр — РИА Новости. Казахстан ожидает от стран-гарантов по Сирии информации по итогам встречи в Тегеране, продолжает подготовку ко встрече в мае в Астане, заявил во вторник глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

"На днях должна состояться встреча стран-гарантов в узком составе в Тегеране. По ее итогам мы будем проинформированы о следующих шагах, которые страны-гаранты предполагают в рамках Астанинского процесса. В любом случае 3-4 мая, как и планировалось, мы ведем подготовку к очередной встрече в рамках Астанинского процесса", — сказал Абдрахманов журналистам.

Он отметил, что "сейчас идет консолидация позиций всех заинтересованных сторон о необходимости укрепления как Женевского процесса по политическому урегулированию, так и Астанинской площадки, на которой обсуждается режим прекращения боевых действий".

Третий раунд переговоров по Сирии состоялся в Астане 14-15 марта. В отличие от предыдущих встреч в них не приняли участие представители вооруженной оппозиции Сирии. На итоговой пресс-конференции глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что следующий раунд переговоров состоится в Астане 3-4 мая, при этом ему будет предшествовать встреча экспертов в Тегеране 18-19 апреля, в ходе которой планируется завершить работу над документами.

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