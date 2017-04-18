Казахстан активно обсуждает вопрос расширения круга наблюдателей по Сирии

АСТАНА, 18 апр — РИА Новости. Казахстану принципиально важно расширить круг наблюдателей в Астанинском процессе по Сирии, вопрос активно обсуждается со странами-гарантами, поднимался в частности вопрос о о привлечении арабских стран или ЕС, заявил журналистам глава казахстанского МИД Кайрат Абдрахманов.

"Для нас сейчас принципиально важным является вопрос о расширении круга наблюдателей, казахстанская сторона активно прорабатывает этот вопрос со странами-гарантами для того, чтобы все заинтересованные в укреплении режима прекращениям боевых действий страны имели возможность наблюдать за ходом Астанинского процесса", — сказал министр.

По его словам, вопрос участия вооруженной сирийской оппозиции в предстоящей встрече в Астане находится в компетенции стран-гарантов. "В частности, как вы видели в предыдущих раундах переговоров здесь, Турецкая Республика активно содействовала тому, чтобы группы вооружённой оппозиции участвовали здесь в переговорах. На одном из раундов, если вы заметили, Иордания была представлена в качестве наблюдателя и также они обеспечили участие здесь представителей сирийских вооружённых групп, которые расположены на юге Сирии, ближе к границе с Иорданией. Этот факт говорит о том, что все заинтересованные стороны в мирном урегулировании этого конфликта активно принимают участие в привлечении вооруженной сирийской оппозиции к присоединению к режиму перемирия и к участию в Астанинском процессе", — сказал Абдрахманов.

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