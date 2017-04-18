Абэ не поддержал ракетный удар США в Сирии, сообщил японский политик

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не поддержал силовую акцию США в Сирии, направленную якобы против применения химического оружия, и учел "российский фактор", заявил глава японской партии "Синто Дайти", бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки, которого в японских СМИ называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией.

Информационное агентство Киодо ранее сообщило, что Абэ поддержал "решимость" США, направленную, по его словам, против применения химического оружия, а также выразил мнение о том, что удар по Сирии был нацелен на то, чтобы ситуация не стала еще хуже. Глава МИД Японии Фумио Кисида, по сообщению агентства Киодо , также заявил, что "приветствует решимость выполнить обязательства по предотвращению распространения химического оружия".

"Премьер Абэ выступает за недопустимость использования химического оружия, и он поддержал американскую решимость заниматься этой проблемой. Но я подчеркнул, что Синдзо Абэ вопреки сообщениям ряда СМИ не выражал поддержку силовой акции американцев в Сирии в разговоре с (президентом США) Дональдом Трампом, он об этом не упоминал вообще — и таким образом, как я пояснил господину (замглавы МИД РФ Игорю) Моргулову, Абэ учел "российский фактор", — сказал Судзуки в интервью газете "Известия".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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