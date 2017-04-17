Госдеп: трехсторонних встреч США, РФ и ООН по Сирии пока не запланировано

ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США приветствуют обсуждение с РФ межсирийских переговоров под эгидой ООН, но в ближайшее время трехсторонних встреч не запланировано, сообщил РИА Новости представитель государственного департамента США.

"США приветствуют переговоры с РФ в связи с переговорами по Сирии в Женеве под эгидой ООН, и мы встречались в прошлом в трехстороннем формате. Но пока никаких трехсторонних встреч не запланировано", — сообщил собеседник агентства.

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