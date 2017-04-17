Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии возросло до 1464

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов в Сирии, присоединившихся к процессу примирения, составило 1464, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В течение суток соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 1464", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Число вооруженных формирований, заявивших о прекращении боев в соответствии с соглашением о перемирии, не изменилось — 140.

По данным Центра по примирению, за сутки под контроль правительственных войск перешло 2 квадратных километра территории. В общей сложности освобождено 3949 квадратных километров.

Число населенных пунктов, освобожденных с января сирийскими правительственными войсками от международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), не изменилось — 226.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>