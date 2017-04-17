Россия зафиксировала в Сирии 16 нарушений за сутки

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители зафиксировали восемь нарушений, однако российская сторона их не подтверждает, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
При этом турецкая сторона, по данным Центра, зафиксировала восемь нарушений в провинциях Идлиб (пять), Дамаск (два) и Деръа (одно), но российской частью представительства они не подтверждаются.
По данным российского военного ведомства, количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.
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