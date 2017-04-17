Жители сирийского христианского городка Мхарде получили гумпомощь из России

ДАМАСК, 17 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с всероссийской общественной организацией ветеранов "Боевое Братство" передали 3,5 тонны гуманитарной помощи жителям православного городка Мхарде в сирийской провинции Хама, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Мы хотели поддержать наших православных братьев, которые не покидают свою землю, несмотря на преследования террористов. Это часть Святой Земли, и мы хотели, чтобы в пасхальные дни сражающиеся сирийцы почувствовали поддержку из России. Мы передаем ежедневно отбивающим атаки террористов жителям Мхарды лекарства для лечения больных и раненых, продукты, подарки для деталей и даже немного пасхальных куличей из России",- сказал Саблин.

Он отметил, что гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов также передает в Мхарду российский Центр по примирению враждующих сторон. По словам депутата, всего передано 500 килограмм лекарств, более 3 тонн продуктов и школьные наборы.

Христианский город Мхарде с населением около 15 тысяч человек, расположенный на севере провинции Хама, постоянно подвергается нападениям со стороны радикальных группировок. Практически все окрестные поселения захвачены террористами.

Последний раз город находился в осадном положении в марте. Однако местное христианское ополчение при поддержке армии отстояло город, отбросив боевиков на несколько километров и обеспечив безопасное транспортное сообщение с городом Хама.

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