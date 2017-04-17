Источник назвал дату встречи России, США и ООН по Сирии

ЖЕНЕВА, 17 апр — РИА Новости. Трехстороння встреча по Сирии представителей России, США и ООН пройдет в Женеве 24 апреля, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Встреча запланирована на 24 апреля", — сообщил он.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что в Женеве планируется провести встречу в трехстороннем формате по Сирии представителей РФ, США и ООН. По его словам, встреча может состояться на следующей неделе.

Россию будет представлять замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, подтверждения от США ожидается.

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