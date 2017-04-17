Курды освободили от ИГ* деревню к северо-западу от Ракки

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляет курдское ополчение, продолжают штурм городов Табка и Ракка на севере Сирии, они освободили деревню Кабш Арби (Qabsh Arbey) к северо-западу от Ракки, сообщило курдское агентство Firat.

Бои с боевиками ИГ* продолжаются, добавляет агентство.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГ* Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата".

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

*Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России

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