В Дейр-эз-Зоре ранены двое журналистов абхазского агентства ANNA-news

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Двое журналистов абхазского агентства ANNA-news ранены при обстреле боевиками ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) в сирийском городе Дейр-эз-Зор, сообщается на сайте агентства.

"Сегодня при перебежке для посадки в вертолет военкоры ANNA-news Игорь Димитриев и Олег Блохин попали под удар самодельной мины с каптёра ИГИЛ", — говорится в сообщении.

Как отмечается, состояние журналистов, получивших осколочные ранения, оценивается, как "нормальное". По данным агентства, в настоящее время они эвакуированы из Дейр-эз-Зора в Эль-Камышлы.

Сообщается, что корреспонденты сняли обстрел на видео.

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