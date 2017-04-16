США решительно осудили субботнюю террористическую атаку в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты осуждают вчерашнюю террористическую атаку на севере Сирии, говорится в сообщении госдепартамента в воскресенье.

"Соединенные Штаты решительно осуждают… варварскую атаку против невинных гражданских, включая женщин и детей в северной Сирии. Наши приоритеты прежние — уничтожишь ИГ и "Аль-Каиду" (террористические группировки, запрещены в РФ — ред.)", — отмечает ведомство.

В минувшую субботу заминированная машина со смертником за рулем взорвалась рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками. По данным сирийских властей, в результате атаки погибли более 70 человек.

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