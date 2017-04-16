Сирийская армия в Дераа уничтожила десять боевиков

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Сирийская армия нанесла удар по позициям террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в городе Дераа, потери боевиков составили десять человек, сообщил спутниковый канал сирийского телевидения.

"В городе Дераа армейские подразделения нанесли удары по базам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе Аль-Баляд. Убиты и ранены десять террористов. Разгромлены командный пункт, автомобиль и минометная установка", — говорится в сообщении.

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