Главы МИД РФ и Катара обсудили перспективы расследования инцидента в Сирии

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Главы МИД РФ и Катара Сергей Лавров и Мухаммед Рахман Аль Тани по итогам переговоров в Москве согласились с необходимостью проведения всестороннего расследования инцидента в сирийской провинции Идлиб. Стороны подтвердили, что независимые эксперты должны тщательно исследовать все факты, чтобы установить истину и наказать виновных.

Переговоры в Москве стали также важным этапом подготовки намеченных на май встреч по Сирии в Астане, а катарский министр отметил, что Доха считает преодолимыми остающиеся отдельные разногласия с Москвой по сирийскому урегулированию.

Наращивание инвестсотрудничества

Основное время переговоров Лаврова и Аль Тани было посвящено Сирии, однако по итогам встречи министры коснулись и двусторонней повестки, заявив о намерении сторон развивать экономическое сотрудничество. Лавров в частности отметил, что у Москвы и Дохи есть новые планы по наращиванию инвестиций, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Договорились о том, что на предстоящем в конце апреля в Дохе очередном заседании совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству будут рассмотрены шаги по дальнейшему наращиванию наших экономических связей. Вслед за договоренностью об участии катарского инвестиционного агентства в акционерном капитале "Роснефти" есть у нас дополнительные планы между нашими инвестиционными структурами, в том числе по линии Российского фонда прямых инвестиций, это тоже очень позитивная тенденция", — сказал российский министр.

Его катарский коллега в свою очередь отметил, что Доха намерена сотрудничать с РФ, в том числе в рамках ОПЕК для координации позиции по ценам на нефть.

"Нам многого удалось достигнуть в двустороннем плане с 2016 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в Москве. Мы видим, что был дан большой импульс, особенно в сфере инвестиций. Мы продолжаем наши усилия по сотрудничеству в сфере газа, нефти, а также по договоренностям о сотрудничестве в рамках ОПЕК для сохранения необходимых для нас цен на нефть",- сказал он.

Важно всесторонне расследовать события в Идлибе

При обсуждении центральной – сирийской – темы Лавров отметил, что он и Аль Тани едины во мнении о необходимости укрепления режима прекращения огня и ускорения политического процесса в САР. А глава МИД Катара заявил, что по вопросу "сирийской проблемы" Москва и Доха "согласны по многим пунктам, самый важный из которых – это необходимость уважения территориальной целостности страны и прекращение страданий сирийского населения".

"Есть между нами некоторые противоречия о том, как добиться этих целей, но рассчитываю, что с помощью конструктивного диалога нам удастся эти разногласия преодолеть и мы сможем прийти к обеспечению безопасности и стабильности в Сирии в самое кратчайшее время", — добавил он.

Едины были министры и в вопросе необходимости как можно скорее расследовать инцидент с предполагаемой химической атакой под Идлибом 4 апреля. Так Лавров отметил, что официальный Дамаск уже направил приглашение экспертам в Гааге, а оппозиция обещала гарантировать содействие расследованию на подконтрольных территориях.

"Исхожу из того, что это включает в себя гарантии безопасности для доступа в эту часть провинции Идлиб. С учетом всех этих обстоятельств нет никакой причины расследовать данный инцидент дистанционно, как это собирается делать ОЗХО. Мы ее поправили и будем настаивать на том, чтобы она выполняла свои обязательства более добросовестно", — сказал российский министр.

Он выразил уверенность, что результаты расследования " с посещением аэродрома (Шайрат) и провинции Идлиб будут объективными, если удастся обеспечить независимый, профессиональный состав группы инспекторов", и тот, кого "признают виновным в этой акции с применением химического оружия, безусловно, должен будет нести ответственность".

При этом Лавров заявил, что не готов сейчас говорить об учреждении спецтрибунала для наказания виновных в химатаке. "Насоздавали уже много трибуналов. Они, к сожалению, не завоевали хорошую репутацию международного сообщества. Наверняка, будет найден способ, как добиться того, чтобы виновные не ушли от ответственности", — резюмировал он.

Глава МИД Катара отметил, что поддержать международное расследование инцидента под Идлибом должны все страны, чтобы не допустить повторения подобных преступлений.

"Здесь необходимо сделать так, чтобы виновные были наказаны. И все страны должны высказать свои обязательства в поддержку подобного расследования, так как, если мы не накажем виновных, это неизбежно их будет поощрять в пользу проведения еще больших подобных акций. Поэтому этого необходимо избежать, нужно наказать тех, кто несет ответственность", — сказал Аль Тани, отметив, что осуществление этого расследования для Катара — "очень серьезный момент".

Подготовка к новым переговорам в Астане

Обсудили министры и предстоящие в начале мая переговоры по Сирии в Астане, которые должны предварять очередной раунд межсирийских встреч в Женеве.

По словам Лаврова сигналы, которые в Москве получают "непосредственно от вооруженной оппозиции", подтверждают, что она "готовятся к этому раунду". "В том, что они будут там участвовать, нас заверяют и турецкие коллеги, которые с ними также работают напрямую", — сказал Лавров.

По его словам, Катар "будет оказывать этому формату всяческое содействие, в том числе используя свои контакты "на земле". Лавров отметил, что Москва считает "такой подход весьма конструктивным". Его катарский коллега поддержал переговоры в Астане, назвав их "важным подспорьем для поддержки политического процесса (по Сирии) в Женеве".

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