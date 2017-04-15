Лавров: важна координация "Астаны" по Сирии со странами Персидского залива

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва считает важной координацию астанинского процесса по Сирии с Катаром и другими странами Персидского залива, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ходе сегодняшних переговоров мы касались этой темы (вовлечения оппозиции в переговоры в Астане — ред.), и господин министр поддержал деятельность в формате Астаны и заверил, что Катар будет оказывать этому формату всяческое содействие, в том числе используя свои контакты "на земле", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом Рахманом Аль Тани в Москве.

Лавров отметил, что Москва считает "такой подход весьма конструктивным".

"И считаем важным координировать усилия, в том числе и между астанинским форматом и катаром и в идеале другими странами Персидского залива", — добавил российский министр.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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