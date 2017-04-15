Катар призвал создать условия для отделения оппозиции от террористов в САР

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Необходимо создать все условия для завершения процесса размежевания оппозиции и террористов в Сирии, заявил глава МИД Катара Мохаммед Рахман Аль Тани.

"Здесь для нас в том, что касается именно обеспечения разделения между оппозицией и террористами, самый важный вопрос – это обеспечить среду для достижения политического урегулирования, дать этим людям признаки надежды, потому что иногда получается так, что их к сотрудничеству с террористами подталкивает отчаяние… Нам в любом случае необходимо объединить усилия для того, чтобы создать необходимые условия для завершения процесса разделения, для того чтобы сирийская оппозиция и сирийский народ стали самым мощным оружием в борьбе с терроризмом", — сказал Аль Тани на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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