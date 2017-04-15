Россия призвала оппозицию обеспечить безопасность экспертам ОЗХО в Идлибе

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Москва надеется, что сирийская оппозиция обеспечит гарантии безопасности для экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для расследования инцидента в провинции Идлиб, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается районов, которые контролируются оппозицией, руководитель так называемого Высшего комитета по переговорам (ВКП) Рияд Хиджаб заявил, что он готов оказать всяческое содействие расследованию. Исхожу из того, что это включает в себя гарантии безопасности для доступа в эту часть провинции Идлиб", — сказал российский министр по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мохаммедом Рахманом Аль Тани.

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