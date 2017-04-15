Российским военным в Сирии доставят освященные патриархом куличи

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Несколько тысяч куличей, освященных патриархом Московским и всея Руси Кириллом, доставят российским военнослужащим, несущим службу в Сирии, сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, в канун Пасхи патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя "освятит несколько тысяч куличей, которые будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии".

В Минобороны рассказали, что также для российских военнослужащих в день христианского праздника выступят солисты Русского имперского духового оркестра, которые исполнят традиционный церковный пасхальный репертуар. Кроме того, в этот день для военнослужащих организуют художественные мастер-классы и показ русских народных костюмов.

Инициатива передачи пасхальных куличей и проведения христианского праздника для военнослужащих и гражданского персонала ВС РФ, несущих службу в Сирии, благословлена патриархом Кириллом, добавили в Минобороны.

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