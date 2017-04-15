Пушков: в США не все верят в применение Асадом химоружия

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Несмотря на истерику американских СМИ, в США не верят, что президент Сирии Башар Асад применил химическое оружие, считает российский сенатор Алексей Пушков.

"Даже в США, вопреки истерике СМИ, не верят, что Асад применил химоружие. Конгрессмен Томас Мэсси ждет от администрации больше доказательств. Но их нет", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Даже в США, вопреки истерике СМИ, не верят, что Асад применил химоружие. Конгрессмен Т.Мэсси ждет от адм-ции больше доказательств. Но их нет — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 апреля 2017 г.

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Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.