Сирийские военные призывают оставшихся в пригороде Дамаска боевиков сдаться

ДАМАСК, 15 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военнослужащие сирийской армии распространили в городе Кабуне (восточный пригород Дамаска) агитационные листовки с призывом к боевикам сложить оружие и воспользоваться амнистией вместо кровопролития, сообщил РИА Новости осведомленный источник в пригороде Дамаска.

"До боевиков в Кабуне листовки были доставлены с помощью десяти специальных артиллерийских снарядов калибром 122 мм. Отличаются от боевых тем, что несут очень малый заряд, предназначенный для выбрасывания листовок. Каждый снаряд вмещает около 1000 листовок формата А6", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, командование сирийской армии подобными действиями в очередной раз продемонстрировало свою готовность участвовать в реализации политики национального примирения, основой которой является приказ президента Сирии Башара Асада №15 от 2016 года об объявлении амнистии и уравнении в правах членов бандформирований, добровольно сложивших оружие и перешедших на сторону правительственных сил.

В пятницу в рамках программы национального примирения была достигнута договоренность между сирийским руководством и рядом вооруженных группировок о выводе боевиков и членов их семей из курортных городов Мадая и Забадани в обмен на эвакуацию мирных граждан из осажденных шиитских городов Фуа и Кефрая на севере Сирии. После успешного вывода городок Мадая полностью перешел под контроль сирийской армии, и начались восстановительные работы инфраструктуры; ожидается, что последняя группа боевиков покинет в субботу и Забадани.

Сирийские военные надеются, что боевики в Кабуне последуют примеру своих подельников из западного пригорода, что предотвратит жертвы с обеих сторон и исключит необходимость штурма Кабуна.

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