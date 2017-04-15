Сирийские военные призывают оставшихся в пригороде Дамаска боевиков сдаться

ДАМАСК, 15 апр – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военнослужащие сирийской армии распространили в городе Кабуне (восточный пригород Дамаска) агитационные листовки с призывом к боевикам сложить оружие и воспользоваться амнистией вместо кровопролития, сообщил РИА Новости осведомленный источник в пригороде Дамаска.
По словам источника, командование сирийской армии подобными действиями в очередной раз продемонстрировало свою готовность участвовать в реализации политики национального примирения, основой которой является приказ президента Сирии Башара Асада №15 от 2016 года об объявлении амнистии и уравнении в правах членов бандформирований, добровольно сложивших оружие и перешедших на сторону правительственных сил.
Сирийские военные надеются, что боевики в Кабуне последуют примеру своих подельников из западного пригорода, что предотвратит жертвы с обеих сторон и исключит необходимость штурма Кабуна.
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