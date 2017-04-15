Россия за сутки передала сирийцам свыше четырех тонн гуманитарных грузов

ХМЕЙМИМ (Сирия), 15 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии за сутки провел восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия, мирные жители получили 4,5 тонны гуманитарных грузов, сообщается в бюллетене центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено восемь гуманитарных акций в провинциях Алеппо (шесть), Дамаск (одна) и Латакия (одна). За сутки гуманитарную помощь получили 3.350 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,5 тонны", — говорится в документе.

Так, в городе Алеппо в районах Аль-Хамадания-3, Баб-Насрин, Аль-Джазмати, Альшаба-Кадим, Шейх-Саид и Новый Алеппо жителям передали 2,5 тысячи порций горячей еды и 150 продуктовых наборов. В населенные пункты Димас провинции Дамаск и Джабала провинции Латакия были доставлены 2,3 тонны продуктов питания (700 продуктовых наборов) и канцелярских принадлежностей, а также медицинское оборудование.

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ в район города Дейр-Эз-Зор доставили 19,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН.

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