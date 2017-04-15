Косачев: сопротивление расследованию на авиабазе в Сирии будет возрастать

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Сопротивление объективному расследованию специалистов ОЗХО (Организации по запрещению химоружия) на авиабазе в Сирии со стороны Запада будет возрастать, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Теперь, после того, как были нанесены ракетные удары (США) без объективных результатов исследований, сопротивление любому объективному расследованию будет только возрастать", — написал Косачев в Facebook.
Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.
При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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