РФ не уверена в объективности заявлений об использовании в Идлибе зарина

МОСКВА, 14 апр –РИА Новости. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 54 внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО выразил сомнения в объективности заявлений турецкого минздрава, заявившего о том, что в сирийском Идлибе был использован зарин.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ в пятницу. Ранее министр здравоохранения Турции Реджеп Акдаг заявил об установленном факте использования зарина во время химической атаки в сирийском Идлибе.

"Турецкий коллега рапортовал о заключениях медиков его страны. Мол, провели вскрытие, взяли пробы, установили, вне всякого сомнения, что люди погибли от зарина. А что это за лаборатория, где турецкие специалисты делали анализы? Сертифицирована ли она по линии нашей Организации? Как отбирались пробы? Какая была последовательность шагов, соответствовало ли всё это методологии, утверждённой в ОЗХО?" — задался вопросами Шульгин.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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