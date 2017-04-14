Постпред РФ при ОЗХО рассказал, кто мог бы расследовать события в Идлибе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В миссию по расследованию событий в сирийском Идлибе могли бы войти эксперты из РФ, КНР, США, Британии, Ирана, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 54 внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ в пятницу.

"Мы вместе с иранскими коллегами посчитали необходимым внести на рассмотрение Исполсовета проект решения, нацеливающий техсекретариат на создание международной миссии экспертов, куда помимо сотрудников Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС), подобранных в соответствии с ооновским принципом справедливой географической представленности, могли бы войти и национальные эксперты целого ряда стран. К примеру, это могли бы быть эксперты из России, Китая, США, Великобритании, Франции, Ирана, Швеции, Испании, Швейцарии и других государств", — сказал Шульгин.

Он уточнил, что речь, в частности, здесь идет "о хорошо известных в ОЗХО, пользующихся заслуженным авторитетом (экспертов), как швейцарец Могл, немец Трапп, швед Сёльстрем и китаец Чен Тань".

Главной задачей данной миссии Шульгин назвал расследование, которое могло бы ответить на вопрос — каким образом в Хан-Шейхун было доставлено и применено химоружие, если вообще такой факт действительно имел место. Кроме этого, по его словам, миссия должна проверить утверждения США об использовании сирийской авиабазы Шайрат для складирования химического оружия и организации оттуда боевых вылетов самолётов с ядовитым бомбовым грузом.

Постпред России при ОЗХО подчеркнул, что для успешного выполнения своей задачи международная миссия экспертов "должна выезжать непосредственно на места событий, работать строго по утверждённой в ОЗХО методологии с акцентом на сбор материальных свидетельств, а не опираясь лишь на домыслы из интернета и рассказы якобы свидетелей, опрашиваемых в соседней с Сирией стране".

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом сирийские власти заявляли, что сирийские правительственные войска никогда не применяли химоружие против мирных граждан и против террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

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