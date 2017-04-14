Советник Асада заявил, что Дамаск не ожидает нового удара США по Сирии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Дамаск не ожидает очередного удара США Сирии, сообщил советник сирийского президента Бусейна Шаабан.

"Господин (глава МИД РФ Сергей) Лавров не подтверждает такой вероятности. Мы сотрудничаем с нашими друзьями и с нашими союзниками и стремимся укрепить наши вооруженные силы для противодействия подобным попыткам", — сказала Шаабан, отвечая на вопрос журналистам о том, какой будет реакция Сирии, если по ней будет нанесен еще один удар со стороны США.

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