Россия надеется, что ОЗХО приступит к работе в Сирии не позднее 22 апреля

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. В Москве рассчитывают, что эксперты ОЗХО приступят к работе в Сирии не позднее 22 апреля, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 54-м внеочередном заседании Исполнительного совета организации.

"После случившегося в Идлибе и грубого нарушения международного права со стороны США, вылившегося в агрессию против суверенной Сирии, дальнейшее промедление невозможно. С учётом этого мы хотели бы надеяться на принятие представленного решения Исполсовета, с тем чтобы предложенная нами и иранцами миссия международных экспертов приступила к работе в Сирии не позднее 22 апреля сего года", — заявил Шульгин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>