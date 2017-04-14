Удар США по авиабазе в Сирии (406)

РИА НОВОСТИ. ДАМАСК ГОТОВ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ДОСТУП ЭКСПЕРТОВ НА БАЗУ ШАЙРАТ, РФ НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ В СИРИИ — ПОСТПРЕД РФ ПРИ ОЗХО

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