Россия решительно отвергает обвинения в соучастии в химатаках в Сирии

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. РФ решительно отвергает обвинения в соучастии в совершении преступления с использованием химоружия в Сирии, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 54-м внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО.

"Будучи ответственным участником ОЗХО, Российская Федерация безоговорочно осуждает применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было. Мы решительно отвергаем прозвучавшие в наш адрес обвинения в попустительстве трагическим событиям в Сирии и даже соучастии в совершении преступления с использованием химического оружия. Это откровенная ложь", — заявил он.

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