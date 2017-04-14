Россия решительно отвергает обвинения в соучастии в химатаках в Сирии
19:0314.04.2017
(обновлено: 19:23 14.04.2017)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. РФ решительно отвергает обвинения в соучастии в совершении преступления с использованием химоружия в Сирии, заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на 54-м внеочередном заседании Исполнительного совета ОЗХО.
"Будучи ответственным участником ОЗХО, Российская Федерация безоговорочно осуждает применение химоружия кем бы то ни было и где бы то ни было. Мы решительно отвергаем прозвучавшие в наш адрес обвинения в попустительстве трагическим событиям в Сирии и даже соучастии в совершении преступления с использованием химического оружия. Это откровенная ложь", — заявил он.
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