Россия зафиксировала в Сирии 12 нарушений за сутки

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 12 нарушений режима прекращения огня, турецкие — семь, Россия их не подтверждает, сообщил в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1)", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Турецкой частью представительства зафиксировано семь нарушений в провинциях Деръа (2), Хама (1), Дамаск (1), Алеппо (1), Хомс (1) и Идлиб (1).

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все семь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", — отмечается в сообщении.

Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось – 64.

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