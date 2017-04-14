США до сих пор не предоставили доказательства химатаки в Идлибе

РИА НОВОСТИ. ПЕСКОВ СООБЩИЛ, ЧТО НА ВСТРЕЧЕ ПУТИНА, ЛАВРОВА И ТИЛЛЕРСОНА АМЕРИКАНСКОЙ СТОРОНОЙ НЕ БЫЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ О ХИМАТАКЕ В ИДЛИБЕ