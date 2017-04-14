Сенатор Джабаров: США будут "спускать на тормозах" ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. США сейчас будут потихонечку "спускать на тормозах" инцидент с якобы химатакой в сирийском Идлибе, поскольку доказательств инцидента так и нет, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с руководителями внешнеполитических ведомств Ирана и Сирии заявил о том, что множатся свидетельства того, что инцидент с химическим оружием в Идлибе был инсценировкой.

По мнению сенатора, очень важно, что позиции трех стран очень близки и практически совпадают по большинству вопросов.

"Для меня в каком-то смысле стало новостью, что никто не собирается обследовать авиабазу в Сирии, которую разбомбили, на предмет того, что там якобы было химическое оружие",- сказал Джабаров.

По его мнению, это говорит о том, что "инициаторы этой кампании постановочной они, видимо, заранее знают, что там быть ничего не может".

Джабаров подчеркнул, что американцы сейчас, скорее всего, "будут потихонечку все спускать на тормозах, весь этот инцидент с якобы использованием химоружия в Идлибе".

Сенатор подчеркнул, что США не в первый раз совершают противоправные, без мандата ООН, действия в отношении суверенных государств. "Ударили — и ударили, и постараются об этом поскорее забыть", — отметил он.

Он подчеркнул, что сейчас США уже готовятся к новой атаке, угрожают Северной Корее. "Надеюсь, им хватит ума туда не лезть, а то им могут и ответить", — сказал Джабаров.

Комментируя информацию Лаврова о том, что военная техника США могла быть переброшена на границу между Сирией и Иорданией, парламентарий предположил, что это могло быть сделано для обеспечения безопасности американцами своих военных сил, которые размещены в САР.

По его мнению, США не захотят начинать полномасштабную военную кампанию в Сирии, поскольку все их военные действия на Ближнем Востоке всегда заканчиваются печально. "В контактной войне они всегда уступают. Там было в Афганистане и Ираке. Они стараются все делать чужими руками",- заключил политик.