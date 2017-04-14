Лавров назвал авиаудар США в Сирии попыткой сменить режим

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Агрессивная акция Вашингтона в отношении Сирии была направлена на смену правительства страны и подрыв мирного процесса по урегулированию конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Подобные акции явно направлены на то, чтобы отойти от этой базовой концепции и опять найти предлоги, чтобы перейти к смене режима", — отметил Лавров.
По его словам, "эти попытки не увенчаются успехом, такого не будет". "Мы будем настаивать на строгом выполнении всеми без исключения тех обязательств, которые заложены в резолюции Совета Безопасности ООН, включая полное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — сказал глава МИД РФ.
Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов, подчеркнув, что оно давно вывезено с территории страны по линии ОЗХО.
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