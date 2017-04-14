Лавров: множатся свидетельства того, что инцидент в Идлибе был инсценирован

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Множатся свидетельства того, что инцидент с химическим оружием в сирийском Идлибе был инсценировкой, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Попытки заблокировать предложения России и Ирана о создании независимой комиссии для проведения беспристрастного объективного расследования говорят только о том, что у тех, кто такие попытки предпринимает, совесть нечиста", — сказал Лавров по итогам переговоров с главами МИД Ирана и Сирии в Москве.

Он обратил внимание на то, что "множатся свидетельства того, что это была инсценировка, имея в виду инцидент с применением химического оружия в провинции Идлиб".

"Публикации, которые сейчас появляются, в том числе в США и Великобритании, которые отражают мнение профессиональных экспертов, они говорят о том, что слишком много несоответствий, нестыковок в той версии, в которой попытались оправдать агрессивную акцию (США) 7 апреля", — сказал Лавров.

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