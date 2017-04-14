Россия, Сирия и Иран считают удар США по САР актом агрессии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Москва, Дамаск и Тегеран согласились, что удар США по Сирии является актом агрессии, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Сирии и Ирана.

"Мы провели важные переговоры с моими коллегами Валидом Муаллемом и Мохаммадом Джавадом Зарифом, которые позволили нам сопоставить позиции в связи с последним развитием событий вокруг сирийского урегулирования. Диалог в таком тройственном формате стал уже традицией, мы встречались втроем в октябре 2016 года в Москве, а сегодня рассмотрели, прежде всего, ситуацию, которая возникла в результате американских ракетных ударов по аэродрому в Сирии 7 апреля. Мы подтвердили нашу позицию, она едина, что речь идет об акте агрессии, грубом нарушении принципов международного права и устава ООН", — сказал Лавров.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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